Rusya'nın güvenlik şirketi uyardı Türkiye'ye yoğun saldırı gerçekleştiriliyor

Asıl hedef Türk kullanıcılar: Kaspersky uzmanlarına göre bu yılın başından beri 6 bin 200’den fazla kullanıcı Anubis’le karşılaştı. En yoğun günde 190 kişinin etkilendiği belirlendi. Son SMS saldırısının asıl hedefi Türk kullanıcılar olsa da bu yazılımdan en çok etkilenen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Türkiye oldu.