Rusya'nın güvenlik şirketi uyardı Türkiye'ye yoğun saldırı gerçekleştiriliyor
Rusya merkezli bir güvenlik şirketi olan Kaspersky Lab'in uzmanları, Anubis adlı Truva Atı'nın iki aydır Türkiye'de yoğun olarak faaliyet içinde olduğunu belirledi.
Dünyaca ünlü güvenlik şirketinin yaptığı açıklamada, siber suçluların Anubis adlı zararlı yazılımı yaymak için kişilere SMS gönderdiğini saptadı. Kullanıcılar, SMS’teki bağlantıya tıklandığında ise Truva atı indiriliyor.
Anubis’i yaymak için kullanılan SMS’ler "Mesajlaştıkça kazan, kazandıkça daha çok mesajlaş. Davet ettiklerin doyasıya internet paketi kazanıyor. Şimdi sen de indir 2GB internet paketi hakkı kazan. Detaylı Bilgi", "10GB her operatörde internet keyfini sürün" gibi mesajlar içeriyor.
Asıl hedef Türk kullanıcılar: Kaspersky uzmanlarına göre bu yılın başından beri 6 bin 200’den fazla kullanıcı Anubis’le karşılaştı. En yoğun günde 190 kişinin etkilendiği belirlendi. Son SMS saldırısının asıl hedefi Türk kullanıcılar olsa da bu yazılımdan en çok etkilenen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Türkiye oldu.
Anubis nedir?: Anubis ilk kez yıllar önce tespit edildi. Bu Truva atı insanları yasal hizmet gibi görünen zararlı yazılımları indirmeye ikna eden sosyal mühendislik ve kimlik avı saldırılarında kullanılıyor.