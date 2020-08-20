Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının üretimi başladı
Rusya geçtiğimiz günlerde dünyada bir ilki başardı ve ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tescilledi. Vladimir Putin'in duyurduğu bu gelişme dünyayı sarstı ve aşıya karşı eleştiriler peşi sıra geldi. Koronavirüs aşısının fiyatının da belli olduğu Rusya'dan aşıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aşının üretimine başlandığını duyuran Rusya, şimdi de 'Sputnik V' adı verilen aşıyı 40 bin kişide denemeye hazırlanıyor.
Rusya'nın ürettiği tartışmalı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V ile ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.
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Reuters'ın duyurduğu ve TASS Haber Ajansına dayandırılan habere göre; ülkede aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği bildirildi.
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TASS, haberi aşının üreticilerinin açıklamasına dayandırırken; aşının kullanımına izin verilmesi amacıyla Sputnik V aşısının yaygın testlerine başlanacağı, aşının 40 bin kişi üzerinde deneneceği açıklandı.
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Sputnik V aşısı için sadece iki aylık bir çalışma yapılmış; aşı, çok küçük bir insan grubu üzerinde test edilmişti.
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