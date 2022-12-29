Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Görüntüler korkunç yaralılar var
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Rus güçlerinin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği füze saldırısı sırasında zarar gören başkent Kiev'in Bortnichi kasabasında arama kurtarma ekiplerince çalışma yapıldı. Saldırıda yaralılar olduğu bildirildi.
Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun füze saldırıları sonucu 3 sivilin yaralandığını duyurdu.
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Kliçko, kente fırlatılan 16 Rus füzesinin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.
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Füze saldırılarında başkentteki bazı evlerin hasar aldığını belirten Kliçko, saldırılarda 3 sivilin yaralandığını kaydetti.
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İşte bölgeden görüntüler...
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