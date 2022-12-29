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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Görüntüler korkunç yaralılar var

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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Görüntüler korkunç yaralılar var

Rus güçlerinin Ukrayna'ya gerçekleştirdiği füze saldırısı sırasında zarar gören başkent Kiev'in Bortnichi kasabasında arama kurtarma ekiplerince çalışma yapıldı. Saldırıda yaralılar olduğu bildirildi.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Görüntüler korkunç yaralılar var

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun füze saldırıları sonucu 3 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Görüntüler korkunç yaralılar var

Kliçko, kente fırlatılan 16 Rus füzesinin Ukrayna kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.

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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Görüntüler korkunç yaralılar var

Füze saldırılarında başkentteki bazı evlerin hasar aldığını belirten Kliçko, saldırılarda 3 sivilin yaralandığını kaydetti.

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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Görüntüler korkunç yaralılar var

İşte bölgeden görüntüler...

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