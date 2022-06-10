Rusya'dan tepki çeken karar: Ukrayna'da yakalanan üç paralı asker idam edilecek
Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu saflarında savaşan iki İngiliz ve bir Fas uyruklu paralı askerler, Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk kentinde görülen davada idam cezasına çarptırıldı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya, Ukrayna saflarında savaştığı sırada 12 Mart’ta Mariupol kentinde Rus güçlerine teslim olan 2’si İngiliz, 1’i Faslı paralı askerin yargılanmasına dün başlamıştı.
Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada, Donetsk Savcısı, 3 paralı askerin Donetsk Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 34 maddesi ve 323’ncü maddesine göre “İktidarı güç kullanarak ele geçirmek, terörist faaliyetlerde bulunmak ve ülkeyi ortadan kaldırmak” suçlamalarından bulunarak, İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim hakkında idam cezası talep etti.
Dün yapılan ilk duruşmada suçlarını kısmen kabul eden 3 sanığa yeniden söz hakkı tanınmasının ardından mahkeme, 3 paralı askeri idam cezasına çarptırdı.
Paralı askerlerin cezalarının yüzüne okunmasının ardından söz konusu cezaya 1 ay içinde itiraz edebileceği belirtildi.