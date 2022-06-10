Rusya'dan tepki çeken karar: Ukrayna'da yakalanan üç paralı asker idam edilecek

Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada, Donetsk Savcısı, 3 paralı askerin Donetsk Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 34 maddesi ve 323’ncü maddesine göre “İktidarı güç kullanarak ele geçirmek, terörist faaliyetlerde bulunmak ve ülkeyi ortadan kaldırmak” suçlamalarından bulunarak, İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim hakkında idam cezası talep etti.