Rusya'dan dünyayı heyecanlandıran açıklama
Yeni tip koronavirüsle mücadelede Rusya'dan gelen haber heyecan yarattı. Rusya, koronavirüsle mücadelede ilk aşının ardından bir aşı daha geliştirildiğini duyurdu.
Rusya, Covid-19'a karşı aşı geliştirme yarışında hız kesmiyor. Ülkeden dünyayı şaşırtan bir aşı açıklaması daha geldi.
115
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Rus televizyonlarında yayınlanan bir hükümet toplantısında ülkesinin ikinci bir koronavirüs aşısı geliştirdiğini açıkladı.
215
Tatiana Golikova'nın açıklamasına göre 'EpiVacCorona' adı verilen bu yeni aşının klinik denemeleri eylül ayında sona eriyor ve aşının ekim ayında hazır olması bekleniyor.
315
Golikova'ya göre EpiVacCorona adlı aşının ilk ve ikinci safha klinik denemelerinde aşılanan deneklerde herhangi bir komplikasyon oluşmadığı görüldü.
415