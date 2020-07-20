Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Popüler TV psikoloğu ve cinsel sağlık uzmanı Anna Ambartsumyan, Moskova’da kaldığı 5 yıldızlı otel odasında yatakta çırılçıplak halde ölü bulundu. Rusya'da bir TV programı olan ve kendisinin psişik olduğunu iddia eden Ambartsumyan'ın, otel görevlileri tarafından bulunmadan yaklaşık 8 saat önce öldüğünü ve çıplak cesedinin yanında bir el çantası ve siyah bir elbise olduğu ifade edildi.