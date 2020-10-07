Rusya'da temizlik görevlisi kazara aday olduğu seçimde Putin'in adayını yendi

Povalikhino, Kostroma bölgesinin küçük bir yerleşim yeri. Az sayıda nüfüsu bugünlerde politik bir değişimi çok da hissettirmiyor.

Kasabada bazı insanlar geçimini kereste endüstrisinden, bazıları tarım ya da Chukhloma Gölü kenarında turizmden kazanıyor. Çok sessiz ve kırsal bir yer. Marina Udgodskaya satış asistanı olarak eğitim almıştı, ancak memleketi Povalikhino'da satış işi bulamadı. Kasabada sadece iki küçük dükkan var.



