Rusya'da temizlik görevlisi kazara aday olduğu seçimde Putin'in adayını yendi
RUSYA'da seçimlerin yapılabilmesi için aday gösterilen temizlik görevlisi Marina Udgodskaya seçimden zaferle ayrıldı ve Putin'in partisinin adayını ezici üstünlükle yendi.
Marina Udgodskaya, Moskova'nın yaklaşık 400 km kuzeydoğusundaki küçük Rus kasabası Povalikhino'da belediye binasında temizlik görevlisiydi. Udgodskaya'nın hayatı Rusya'daki seçim yasası ile değişti. Rusya'da yasalar gereği seçimlere en az iki adayın katılması gerekiyor.
Udgodskaya, seçimi demokratik göstermek için aday olduğu yerel seçimlerde hiç kampanya yürütmeden ezici bir üstünlükle mevcut belediye başkanı karşısında seçimi kazandı.BBC Rusça Servisi'nden Petr Kozlov, Udgodskaya'nın temizlikçilik kariyerinden belediye başkanlığına giden yolu öğrenmek için Povalikhino'ya gitti.
Povalikhino, Kostroma bölgesinin küçük bir yerleşim yeri. Az sayıda nüfüsu bugünlerde politik bir değişimi çok da hissettirmiyor.
Kasabada bazı insanlar geçimini kereste endüstrisinden, bazıları tarım ya da Chukhloma Gölü kenarında turizmden kazanıyor. Çok sessiz ve kırsal bir yer. Marina Udgodskaya satış asistanı olarak eğitim almıştı, ancak memleketi Povalikhino'da satış işi bulamadı. Kasabada sadece iki küçük dükkan var.
Mezuniyetinden bu yana ailesini geçindiren Udgodskaya, ayrıca içerisinde ördekler, kazlar, tavşanlar, köpekler ve kediler de olduğu evine, bahçesine ve büyükbaş hayvanlarına da baktı.