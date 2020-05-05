Rusya'da koronavirüsle savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da son günlerde tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı günlük 10 binin üzerinde seyrediyor. Sağlık çalışanlarından ise endişe verici haberler var. Amerikan medyası, 3 Rus doktorun hastane pencerelerinden şüpheli şekilde düştüğünü iddia etti.
Son 2 haftada Rusya'da 3 sağlık çalışanı hastane penceresinden düştü. Bunlardan 2'si hayatını kaybetti, biri ise yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yaşananlar akıllara, "Sağlık çalışanları iş yükü ve psikolojik baskı yüzünden intihar mı ediyor?" sorularını getirdi.
Doktorlardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktıktan sonra dahi çalışmaya zorlandığı iddia ediliyor. Ancak hastane yetkilileri, bu iddiayı reddediyor. Üç olay da Rus yetkililer tarafından araştırılıyor.
Vaka sayısı 155 bini geçti
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 155 bin 370'e ulaşarak Avrupa ülkelerindeki vaka sayısına yaklaştı. Son 24 saatte 10 binden fazla vaka görüldü. Ölü sayısı ise 95 artarak bin 451'e yükseldi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 10 bin 102 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 155 bin 370'e çıktı.