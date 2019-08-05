Rusya’da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rusya’da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar

Rusya’da her biri 200 bin cephanenin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

Rusya’da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar - Sayfa 1

Rusya’nın Kranoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu askeri bir depoda yangın çıktı.

14
Rusya’da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar - Sayfa 2

Yaklaşık 200 bin cephanenin bulunduğu depoda, yangın sonrası patlamalar meydana geldi.

24
Rusya’da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar - Sayfa 3

Rusya Savunma Bakanlığı, patlamalardan dolayı deponun 20 kilometre çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların etkilenebileceğini, bu yüzden bölgeden tahliyelerinin başladığını duyurdu.

34
Rusya’da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar - Sayfa 4

Patlama sonucunda, ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

44