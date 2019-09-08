Rusya'da animatörlerin kostümleriyle oy kullanması tartışmalara yol açtı
Rusya’da yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sürerken zebra, eşek ve at kostümü giyen 3 animatörün kostümlerini çıkarmadan oy kullanması tartışmalara neden oldu.
Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da 45 numaralı seçim noktasında 3 animatörün kostümleri ile oy kullanması tartışmalara neden oldu.
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Zebra, at ve eşek kostümlü 3 kişi, doğrudan polisin ve seçim görevlilerinin de hazır bulunduğu sandığa giderek kimliklerini görevlilere verdi.
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Sandık görevlileri animatörleri protestocu zannederken, animasyon ekibi görev nedeniyle kostümlü olduklarını belirtti.
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Ardından kabine giren 3 animatör, pusulalarına mühür vurduktan sonra sandığa oylarını attı.
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