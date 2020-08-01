Rusya'da 3 kız kardeş, kendilerini taciz eden babalarını çekip ve bıçakla öldürdü!
RUSYA'da 3 kız kardeş uzun yıllardır kendilerine hem işkence eden hem de cinsel tacizde bulunan babalarını çekiç ve bıçakla öldürdü...
Rusya'da yaşanan korkunç aile içi taciz skandalının kahramanı üç kardeş mahkeme karşısına çıktı. Kendilerini yıllarca cinsel tacizde bulunan ve şiddet gösteren babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşin davası tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. İşte korkun olayın detayları...
Rusya'da cani bir baba, karısını evden kovup kendi kızlarına yıllarca işkence etti ve cinsel tacizde bulundu. Bir akşam babalarının uyumasını bekleyen kızları çekiç ve bıçakla sapık adamı öldürdü.
Cinayetle yargılanan taciz mağduru üç kız kardeşin davaları görüldü. Kardeşlerin mahkemesi ülkede büyük olay yarattı. Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisi, Krestina ve Angelina Kaçaturyan yargıç karşısına çıktı.
Olay sırasında 17 yaşında olan kardeşleri Maria'nın davası ayrı görülüyor. Maria da cinayetten yargılanıyor. Suçlu bulunmaları halinde kardeşlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor. Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.