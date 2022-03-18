Rusya Ukrayna savaşında önümüzdeki günlerde ne olacak? İşte beş senaryo...
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşı dördüncü haftaya girerken uzmanlar ve analistler savaşın gidişatına dair olası senaryolar ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Rusya'nın saldırılarını, Ukrayna'nın ise direnişini sürdürdüğü savaş ile ilgili önümüzdeki günlerde olması beklenen beş senaryo...
RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları dördüncü haftasına girerken uzmanların savaş öngörüleri de her geçen gün gelişiyor. Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna direnişi devam ederken, Batılı ülkeler Rus askerlerinin sahada ilerleme kaydetmediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM), 3 milyondan fazla Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini açıkladı.
Uzmanlar barış anlaşması, Putin'in askeri başarısı ve Rus seçkinlerinin isyanı da dahil olmak üzere Ukrayna'da bundan sonra ne olacağına dair en olası beş senaryoyu belirledi. İşte Batılı hükümet kaynaklarına ve düşünce kuruluşu uzmanlarına göre önümüzdeki günlerde olması beklenen beş farklı senaryo...
Askeri bataklık
Uzmanların ilk senaryosu Rus kuvvetlerinin çıkmaza girmesi ve Ukrayna askerlerinin şiddetli direnişlerini sürdürmesi sonucunda askeri bataklık oluşması yönünde oldu. Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın işgaline direndiği, ciddi ekipman ve insan kayıplarına neden olduğu belirtilirken en önemlisinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirme girişimlerinin püskürtülmesi olduğu vurgulandı.
İngiltere Savunma Bakanlığından perşembe günü yapılan açıklamada, "Rus işgali tüm cephelerde büyük ölçüde durdu" ifadeleri kullanıldı. The New York Times, ABD istihbaratının 7 bin Rus askerinin öldüğünü tahmin ettiğini, Ukrayna ordusu da bu rakamın çok daha yüksek olduğunu, uzmanlar ise tüm bu iddialara ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini söylüyor.