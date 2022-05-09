Rusya lideri Putin'in gizli aşkı Alina Kabaeva'ya AB'den yaptırım! ABD çekiniyor
AVRUPA Birliği AB, Vladimir Putin'in sevgilisi ve çocuklarının annesi olduğu iddia edilen jimnastikçi Alina Kabaeva'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. ABD'nin ise Kabaeva'yı yaptırım listesine almaktan çekindiği belirtiliyor.
Amerikan CNN televizyonunun Avrupa Komisyonu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yaptırım listesine alınacak isimler üzerinde tartışmalar sürerken, sıranın eski jimnastikçi Alina Kabaeva'ya geldiği iddia edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli aşkı olduğu konuşulan Kabaeva, geçen ay Sovyetlerin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazandığı zaferi Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşa benzettikten sonra 'hedeflenen kişiler 'listesine eklendi.
Yaptırım teklifinde Kabaeva, Putin'in propaganda makinesini oluşturan ve neredeyse tüm büyük Rus devlet medyasında önemli hisselere sahip bir holding olan Ulusal Medya Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olarak tanımlanıyor.
Belgede, eski jimnastikçi ve eski Duma milletvekilinin "Başkan Vladimir Putin ile yakından ilişkili" olduğu belirtiliyor.