Rusya lideri Putin ve oligarkların yatları nerede saklanıyor? Türkiye'de kaç oligark yatı var?
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana dünyanın birçok ülkesi Rusya lideri Putin ve üst düzey yöneticileri ile Rus oligarklara karşı paş peşe yaptırım kararları açıkladı. En çok dikkat çeken ise Rus oligarkların süper lüks yatlarına el konulması kararı oldu. Rus oligarkların yatları dikkatle takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğu iddia edilen ya da Rus oligarkların yatları şu an nerede? Türkiye'de oligarklara ait kaç yat var?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 35. gününde de devam ederken, Rus hükümet yetkililerinin yanı sıra Rus oligarklar da yaptırımların hedefinde. Son günlerde uluslararası basında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen ve Rus oligarklarının yatları da sıkça gündeme geliyor.
Rus oligarkların yatları yaptırım kararları çerçevesinde takip altında. Bu sebeple bazı oligarklar yatlarının radar takip cihazlarını kapatıp sırra kadem basarken, bazılarına el konuldu. Bazı süper lüks yatlar ise Türkiye gibi yaptırım kararı almayan ülkelerin marinalarına demir attı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yatı nerede?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen "Graceful" isimli yat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kararından önce Almanya'daydı, şu an Kaliningrad'da. 270 fit uzunluğa sahip, içinde spor salonu, kütüphane ve kapalı havuz bulunuyor.
Sahibi gizemli yat Scheherazade Putin'in mi?
Sahibinin kimi olduğu bilinmeyen ancak hakkında Rus milyardere ya da Putin'in olduğu iddia edilen "Scheherazade" isimli yat şu an İtalya açıklarında. New York Times'ın haberine göre, 459 fit uzunluğundaki yatın sahibi hiçbir zaman doğrulanamadı, ancak birçok insan yatın sahibinin Putin olduğunu düşünüyor. Değerinin 700 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.