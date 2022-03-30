Rusya lideri Putin ve oligarkların yatları nerede saklanıyor? Türkiye'de kaç oligark yatı var?

Sahibi gizemli yat Scheherazade Putin'in mi?

Sahibinin kimi olduğu bilinmeyen ancak hakkında Rus milyardere ya da Putin'in olduğu iddia edilen "Scheherazade" isimli yat şu an İtalya açıklarında. New York Times'ın haberine göre, 459 fit uzunluğundaki yatın sahibi hiçbir zaman doğrulanamadı, ancak birçok insan yatın sahibinin Putin olduğunu düşünüyor. Değerinin 700 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.