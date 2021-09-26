Rusya Devlet Başkanı Putin'den karantina sonrası Sibirya tatili!
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin corona virüs temaslısı olduğu için karantinadaydı. Karantinayı Sibirya'daki bir doğa gezisiyle sonlandıran Putin'e, Sergey Şoygu da eşlik etti.
Yakın çevresinde Covid-19 vakaları çıkınca kendini izolasyona alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya gezisiyle kısa bir tatil yaptı.
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68 yaşındaki Rus lidere Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti.
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Balık avına çıkan Putin, dağlık arazide de yürüyüş yaptı. İşte Putin'in tatil fotoğrafları...
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