Rusya bombaladı Türk öğrenci Ukrayna'da yaralandı! Dehşeti yaşadı: Türk olduğumuzu söyleyince...

O an savaşın başladığını anladım: "Bombalar patlamaya başlamıştı" diyen Aslan "O an savaşın başladığını anladım. Direkt arkadaşıma haber verdim ve stok yapmaya gittik. Marketlere gittiğimde zaten çoğu kişi suları ve gerekli erzakları bitirmişlerdi. Paramız da kısıtlı olduğu için stokumuzu da yaptık. Ondan sonra evimize geldik güvenli bir alan seçmece ve araştırmaya başladık” dedi.