Rusya bombaladı Türk öğrenci Ukrayna'da yaralandı! Dehşeti yaşadı: Türk olduğumuzu söyleyince...
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşta Harkov kentinden çıkmaya çalışırken yaralanan Şanlıurfalı öğrenci, yaşadığı korku ve dehşeti anlattı.
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşta Rusya tarafından bombalanan Harkov kentinden çıkmaya çalışırken yaralanan Şanlıurfalı Üniversite öğrencisi Furkan Aslan, yaşadığı korku ve dehşet anlarını anlattı.
Babasının gözyaşlarıyla karşıladığı Furkan Aslan, bomba sesiyle uyandığını ve savaşın başladığını o anda anladığını söyledi. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye’ye ulaştıklarını belirten Furkan Aslan, “Ben gece uyuyordum. Camların titremesiyle uyandım." dedi.
O an savaşın başladığını anladım: "Bombalar patlamaya başlamıştı" diyen Aslan "O an savaşın başladığını anladım. Direkt arkadaşıma haber verdim ve stok yapmaya gittik. Marketlere gittiğimde zaten çoğu kişi suları ve gerekli erzakları bitirmişlerdi. Paramız da kısıtlı olduğu için stokumuzu da yaptık. Ondan sonra evimize geldik güvenli bir alan seçmece ve araştırmaya başladık” dedi.
"Evimizin yakınlarına bombalar düşüyordu"
Dışişleri Bakanlığına ulaşıp tahliye için isimlerini yazdırdıklarını söyleyen Furkan Aslan, ”Ondan sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığına, yani Dışişleri Bakanlığı'na ulaşım sağladık ve tahliye için isimlerimizi yazdırdık. Korkulu bir süreçti. Evimizin yakınlarına bombalar düşüyordu. Aynı zamanda panikliyorduk. Ben Harkov’da uçak mühendisliği okuyordum” ifadelerine yer verdi.