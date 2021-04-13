Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı! Ukrayna krizi büyüyor
RUSYA, savaş zillerinin en üst seviyede çalmaya başladığı Karadeniz'e 15 savaş gemisi daha gönderdi. Rusya, 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı.
Rusya'nın 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği bildirildi. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisi Karadeniz'e gönderildi. Bunun, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.
Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.
Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.