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Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı! Ukrayna krizi büyüyor

Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı! Ukrayna krizi büyüyor

RUSYA, savaş zillerinin en üst seviyede çalmaya başladığı Karadeniz'e 15 savaş gemisi daha gönderdi. Rusya, 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı.

Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı! Ukrayna krizi büyüyor

Rusya'nın 15 savaş gemisini Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği bildirildi. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisi Karadeniz'e gönderildi. Bunun, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

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Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı! Ukrayna krizi büyüyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

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Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı! Ukrayna krizi büyüyor

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.

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Rusya 15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdiğini açıkladı! Ukrayna krizi büyüyor

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik


Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

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