Rüştü Onur Atilla'nın yeni işi belli oldu Güldür Güldür Show'da yıldızı parladı

Gel Hemşerim formatı ne?: Gel Hemşerim kendi yaşadıkları çevrenin en meşhurlarını, doğdukları toprakların en sevilenlerini, muhabbetine doyum olmaz, insanlığından sual olunmaz gizli kahramanlarını memleketin dört bir yanından topluyor ve onlarla hem milli hem de tatlı dilli bir takım kuruyor.