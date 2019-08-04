Rüştü Onur Atilla'nın yeni işi belli oldu Güldür Güldür Show'da yıldızı parladı
Show TV ile aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı final yapma kararı alan Güldür Güldür Show'un yıldızı Rüştü Onur Atilla'nın aynı kanalda yeni bir program yapacağı öğrenildi.
33 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rüştü Onur Atilla'nın Güldür Güldür'den sonraki adresi belli oldu. Yine Show TV'de kalmaya karar veren Onur Atilla, ilginç bir yarışmanın sunucusu olarak karşımıza çıkacak.
Show TV'de izleyiciyle buluşacak olan Gel Hemşerim yarışmasının ikinci tanıtımı da yayınlandı. Ünlü komedyenin eğlenceli sunumuyla “Gel Hemşerim” çok yakında Show TV’de başlayacak.
Gel Hemşerim formatı ne?: Gel Hemşerim kendi yaşadıkları çevrenin en meşhurlarını, doğdukları toprakların en sevilenlerini, muhabbetine doyum olmaz, insanlığından sual olunmaz gizli kahramanlarını memleketin dört bir yanından topluyor ve onlarla hem milli hem de tatlı dilli bir takım kuruyor.
Para kazandıracaklar: Gizli kahramanlar tam bir takım oyunu sergileyecekler ve memleketin her köşesinden gelen hemşerilerine para kazandırmak için sunucuyla birlikte taş üstünde taş bırakmayacaklar.