Rus turist Fatih'te yarı çıplak bulundu vatandaşlar görünce şoke oldu: Biri bana tecavüz etti!
İSTANBUL Fatih'te vatandaşların yerde yatan yarı çıplak kadın ihbarına giden polis ekipleri 21 yaşındaki Rus turisti ifadesini almak üzere karakola götürdü. Turist kadın emniyette tecavüze uğradığını öne sürdü. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Fatih'te vatandaşların yerde yatan yarı çıplak kadın ihbarı üzerine ekipler olay yerine gitti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadında herhangi bir yara izine rastlamadı.
Sabah'ta yer alan habere göre kıyafetleri çıkmış yarı çıplak halde yerde yatan kadının yanında çantası da bulundu. Polis ekipleri kadını alıp sağlık kontrolü içi hastaneye götürdü. Burada yapılan kontrolün ardından da ifadesi için karakola götürüldü.
Genç kadın karakolda isminin Kristina S. olduğunu Rus vatandaşı olduğunu ve İstanbul'a turist amaçlı geldiğini söyledi.
21 yaşındaki Kristina S., emniyette verdiği ifadede, "Tanımadığım bir adam bana saldırarak tecavüz etti." dedi. Polis ekipleri, bu ifadenin ardından hemen bölgedeki tüm kamera görüntülerini topladı.