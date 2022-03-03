Rus oligark Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu! Kayıtlara 'Açıklanamaz ölüm' diye geçti
RUSYA'nın Ukrayna saldırısı sonrası tüm dünyada Rus oligarklar için peş peşe yaptırım kararları gelirken, İngiltere'de yaşayan oligarklardan Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu. Watford'un ölümü polis kayıtlarına 'açıklanamaz ölüm' olarak geçti.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, servetini petrol ve gazdan kazanan Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford İngiltere'nin Surrey kentindeki malikanesinde ölü bulundu. Watford’un ölüm haberi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Vladimir Putin rejimiyle bağlantılı kişilere tam yaptırım uygulayacaklarını açıklamasının ardından geldi.
Polis kayıtlarına 'açıklanamaz ölüm' olarak geçti
Halihazırda yaptırım uygulanan oligarklar arasında yer almayan Watford’un Pazartesi günü öğle saatlerinde evinde ölü bulunması üzerine polis çağrıldı. Watford’un ölümü polis kayıtlarına ‘açıklanamaz ölüm’ olarak geçerken ‘şüpheli ölüm’ ifadesi kullanılmadı. Bu da oligarkın intihar etmiş olabileceği yorumları yapılmasına sebep oldu.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan ve Watford’un aile dostu olduğunu belirten kişi, Rus oligarkın ruh halinin Rusya tarafından geçen hafta başlatılan Ukrayna’daki savaş yüzünden sarsılmış olabileceğini söyledi.
Ölümünün zamanlaması kesinlikle tesadüf değil
İsmi açıklanmayan kaynak gazeteye verdiği demeçte, “Ölümünün zamanlaması ve Ukrayna’nın işgali kesinlikle tesadüfi değildi” dedi. Başka bir kaynak da gazeteye Watford’un ölümünün Rus vatandaşlarının kafasındaki ‘soru işaretlerini’ artırdığını söyledi.