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Rus oligark Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu! Kayıtlara 'Açıklanamaz ölüm' diye geçti

Rus oligark Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu! Kayıtlara 'Açıklanamaz ölüm' diye geçti

RUSYA'nın Ukrayna saldırısı sonrası tüm dünyada Rus oligarklar için peş peşe yaptırım kararları gelirken, İngiltere'de yaşayan oligarklardan Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu. Watford'un ölümü polis kayıtlarına 'açıklanamaz ölüm' olarak geçti.

Rus oligark Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu! Kayıtlara 'Açıklanamaz ölüm' diye geçti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, servetini petrol ve gazdan kazanan Ukrayna doğumlu iş insanı ve Rus oligarkı Mikhail Watford İngiltere'nin Surrey kentindeki malikanesinde ölü bulundu. Watford’un ölüm haberi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Vladimir Putin rejimiyle bağlantılı kişilere tam yaptırım uygulayacaklarını açıklamasının ardından geldi.

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Rus oligark Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu! Kayıtlara 'Açıklanamaz ölüm' diye geçti

Polis kayıtlarına 'açıklanamaz ölüm' olarak geçti

Halihazırda yaptırım uygulanan oligarklar arasında yer almayan Watford’un Pazartesi günü öğle saatlerinde evinde ölü bulunması üzerine polis çağrıldı. Watford’un ölümü polis kayıtlarına ‘açıklanamaz ölüm’ olarak geçerken ‘şüpheli ölüm’ ifadesi kullanılmadı. Bu da oligarkın intihar etmiş olabileceği yorumları yapılmasına sebep oldu.

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Rus oligark Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu! Kayıtlara 'Açıklanamaz ölüm' diye geçti

İngiliz The Sun gazetesine konuşan ve Watford’un aile dostu olduğunu belirten kişi, Rus oligarkın ruh halinin Rusya tarafından geçen hafta başlatılan Ukrayna’daki savaş yüzünden sarsılmış olabileceğini söyledi.

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Rus oligark Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu! Kayıtlara 'Açıklanamaz ölüm' diye geçti

Ölümünün zamanlaması kesinlikle tesadüf değil
İsmi açıklanmayan kaynak gazeteye verdiği demeçte, “Ölümünün zamanlaması ve Ukrayna’nın işgali kesinlikle tesadüfi değildi” dedi. Başka bir kaynak da gazeteye Watford’un ölümünün Rus vatandaşlarının kafasındaki ‘soru işaretlerini’ artırdığını söyledi.

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