Rus oligark Mikhail Watford malikanesinde ölü bulundu! Kayıtlara 'Açıklanamaz ölüm' diye geçti

Polis kayıtlarına 'açıklanamaz ölüm' olarak geçti

Halihazırda yaptırım uygulanan oligarklar arasında yer almayan Watford’un Pazartesi günü öğle saatlerinde evinde ölü bulunması üzerine polis çağrıldı. Watford’un ölümü polis kayıtlarına ‘açıklanamaz ölüm’ olarak geçerken ‘şüpheli ölüm’ ifadesi kullanılmadı. Bu da oligarkın intihar etmiş olabileceği yorumları yapılmasına sebep oldu.