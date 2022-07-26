Rus hayranlarının izdihamına uğrayan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in gönlünü aldı! İşte o paylaşım...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oyunculuklarının yanı sıra yaşantılarıyla da hayranları tarafından merak ediliyor. Son olarak ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya'da bir restoranın açılışına katılmış, kadın hayranlarının arasından güçlükle çıkarılmıştı. Burak Özçivit ise kadın hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmemişti.