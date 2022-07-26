Rus hayranlarının izdihamına uğrayan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in gönlünü aldı! İşte o paylaşım...
Tarihi dizi Kuruluş Osman'da Osman karakterini canlandıran, başarılı performansıyla adından söz ettiren Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde Rusya'da restoranın açılışına katılmış, hayranlarının izdihamıyla karşılaşmıştı. Olay sonrası "Fahriye çok kızacak" yorumları gelmişti. Yakışıklı oyuncu sosyal medyadan eşi Fahriye Evcen'i paylaştı, gönlünü aldı..
Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman karakterine hayat veren Burak Özçivit geçtiğimiz günlerde Rusya'da bir restoranın açılışına katılmış, hayranlarının izdihamına uğramıştı. Yaşanan olay sonrası "Fahriye çok kızacak" şeklinde yorumlanmıştı. Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından eşi Fahriye Evcen'i paylaşarak, kalp ekledi. Onu gören takipçileri, gönlünü aldı yorumunu yaptı.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rusya'da kadın hayranları ile bir araya gelmiş, yaşanan izdiham "Fahriye Evcen çok kızacak" şeklinde yorumlanmıştı
Ünlü oyuncu, Rusya'daki izdiham sonrası eşi Fahriye Evcen'le ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşım, "Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in gönlünü aldı" şeklinde yorumlandı.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oyunculuklarının yanı sıra yaşantılarıyla da hayranları tarafından merak ediliyor. Son olarak ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya'da bir restoranın açılışına katılmış, kadın hayranlarının arasından güçlükle çıkarılmıştı. Burak Özçivit ise kadın hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmemişti.