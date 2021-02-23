'Ruhunuz duymadı' demişti! İrem Derici'nin 11 yaş küçük gizli aşkı bakın kim çıktı

'Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu? sorusuna İrem Derici'nin verdiği "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı, ben aşkımdan geberdim bütün yaz" yanıtı merak uyandırmıştı.