'Ruhunuz duymadı' demişti! İrem Derici'nin 11 yaş küçük gizli aşkı bakın kim çıktı
Geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili "ruhunuz duymadı" diyen İrem Derici'nin sevilen oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Polemikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran İrem Derici son günlerde Menajerimi Ara dizisindeki performansıyla çok konuşulmuştu. Derici'nin aşk hayatıyla ilgili ortaya çıkanlar herkesi hayrete düşürdü.
Geçtiğimiz günlerde 7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından soru cevap etkinliği yapan İrem Derici verdiği yanıtlarla kafaları karıştırmıştı.
'Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu? sorusuna İrem Derici'nin verdiği "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı, ben aşkımdan geberdim bütün yaz" yanıtı merak uyandırmıştı.
'Hoşlaştığın biri var mı' sorusuna sadece 'hı hı' yanıtını vererek Derici hayranlarını meraklandırmıştı.