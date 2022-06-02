Rubato solisti Özer Arkun'un şiddet davasında mahkeme kararı açıkladı!

İstinaf yoluna başvuracaklar

Karara ilişkin konuşan müşteki avukatı Fatih Uzun, yerel mahkeme tarafından verilen kararın çelişkilerle dolu olduğunu, eksik inceleme sonucunda karar verildiğini, sanığın üzerine atılı diğer suçlardan da cezalandırılması açısından somut veriler olmasına rağmen beraatine karar verilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Avukat Uzun, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı sanığın cezalandırılması talebiyle istinaf yoluna başvuracaklarını ifade etti.