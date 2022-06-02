Rubato solisti Özer Arkun'un şiddet davasında mahkeme kararı açıkladı!
2020 yılında kız arkadaşına karşı 7 ayrı suç işediği iddasıyla 25 yıl hapsi istenen Rubato solisti, beş suçtan delil yetersizliği ile beraat ederken 2 suçtan 15 bin 750 lira para cezasına çarptırıldı.
2020 yılında Üsküdar'da evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşına karşı 7 ayrı suç işlediği iddasıyla mahkemeye çıkan Rubato solisti Özer Arkun için 35 yıla kadar hapis istenmişti. Arkun 5 suçtan delil yetersizliğiyle beraat ederken 2 suçtan toplamda 15 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılarak iyi hal indirimi aldı.
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, evlilik hazırlığında olduğu eski kız arkadaşı Burcu Y.'yi darp ederek hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Burcu Y.'nin avukatı Fatih Uzun ve sanık Özer Arkun'un avukatı Serkan Toper katıldı.
Somut delil olmadığı gerekçesiyle beraat
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun hakkında "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 15 bin 750 TL adli para cezası verdi. Adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, sanık Özer Arkun'un "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit cinsel saldırı", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "şantaj" suçlarından ise somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.
İstinaf yoluna başvuracaklar
Karara ilişkin konuşan müşteki avukatı Fatih Uzun, yerel mahkeme tarafından verilen kararın çelişkilerle dolu olduğunu, eksik inceleme sonucunda karar verildiğini, sanığın üzerine atılı diğer suçlardan da cezalandırılması açısından somut veriler olmasına rağmen beraatine karar verilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Avukat Uzun, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı sanığın cezalandırılması talebiyle istinaf yoluna başvuracaklarını ifade etti.