RTÜK'ten Müge Anlı Esra Erol Ece Üner Didem Arslan'a 'gündüz kuşağı' şoku...
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Kanal D Ece Üner ile Susma, Show Tv Didem Arslan ile Vagzeçme programlarına kötü haber... RTÜK'ün gündüz kuşağının önde gelen programlarına ilişkin gelen şikayetleri dikkate alarak gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için düzenlemeye gideceği iddia edildi. Sosyal medyada tartışma yaratan konu hakkında RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan açıklama geldi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için harekete geçtiği iddia edildi. RTÜK'ün gelen şikayetler ve tepkiler üzerine gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için düzenlemeye gideceği iddia edildi. Buna göre, çalışma eylül ayına kadar tamamlanacağı öne sürüldü.
TGRT'nin haberinde yer alan iddialara göre, gelen şikayetler ve tepkiler üzerine RTÜK, söz konusu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor.
TGRT Haber'in RTÜK kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, uzmanlar tarafından hazırlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma eylül ayına kadar tamamlanacak.