RTÜK'ten Müge Anlı Esra Erol Ece Üner Didem Arslan'a 'gündüz kuşağı' şoku...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için harekete geçtiği iddia edildi. RTÜK'ün gelen şikayetler ve tepkiler üzerine gündüz kuşağı programlarını kaldırmak için düzenlemeye gideceği iddia edildi. Buna göre, çalışma eylül ayına kadar tamamlanacağı öne sürüldü.