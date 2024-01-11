RTÜK Kızıl Goncalar'ı kaldırdı Özcan Deniz isyan etti: 'Kariyerimin en ahlaklı işi'

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar ilk günden beri gündemde. Tarikat-seküler aile hayatlarını konu alan diziye RTÜK inceleme başlatmıştı. Alınan kararda dizi nedeniyle Fox TV’ye yüzde üç idari para ve iki kez program durdurma cezası vermişti.