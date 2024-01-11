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RTÜK Kızıl Goncalar'ı kaldırdı Özcan Deniz isyan etti: 'Kariyerimin en ahlaklı işi'

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RTÜK Kızıl Goncalar'ı kaldırdı Özcan Deniz isyan etti: 'Kariyerimin en ahlaklı işi'

Başrollerini Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ilkk günden beri gündemde. RTÜK’ün program durdurma cezası nedeniyle yayınlanamayan Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncularından Özcan Deniz sonunda isyan etti.

RTÜK Kızıl Goncalar'ı kaldırdı Özcan Deniz isyan etti: 'Kariyerimin en ahlaklı işi'

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar ilk günden beri gündemde. Tarikat-seküler aile hayatlarını konu alan diziye RTÜK inceleme başlatmıştı. Alınan kararda dizi nedeniyle Fox TV’ye yüzde üç idari para ve iki kez program durdurma cezası vermişti.

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RTÜK Kızıl Goncalar'ı kaldırdı Özcan Deniz isyan etti: 'Kariyerimin en ahlaklı işi'

Kızıl Goncalar'ın son bölümü de İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesinin RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onaylaması sonrası yayınlanamadı.

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RTÜK Kızıl Goncalar'ı kaldırdı Özcan Deniz isyan etti: 'Kariyerimin en ahlaklı işi'

Özcan Deniz günler sonra sessizliğini bozdu. "Ahlak bekçisi değilim" diyen Özcan Deniz, Kızıl Goncalar'ın kariyerinin en ahlaklı işi olduğunu söyledi.

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RTÜK Kızıl Goncalar'ı kaldırdı Özcan Deniz isyan etti: 'Kariyerimin en ahlaklı işi'

Deniz açıklamasında "Dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş hem de ahlaksızlık denizin içinden cımbızlanarak" diyerek isyan etti.

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