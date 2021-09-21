Ronaldo'ya kabusu yaşatan kadın her şeyi itiraf etti! Özel jetle gizlice gidip...
Spor camiasından birçok kişiyi dolandıran seyahat acentesi çalışanı kadın sanığa verilen ceza belli oldu.
Manchester United’ın yıldızı, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun da aralarında bulunduğu spor camiasından birçok kişinin seyahat acentesi çalışanı Maria Silva adlı kadın tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.
Maria Silva’nın Portekiz’de Geostar adlı seyahat acentesinde çalışırken Ronaldo’yu 250 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon), menajeri Jorge Mendes’i 14 bin sterlin dolandırdı.
Silva'nın Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani’yi 1500 sterlin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes’i 2440 sterlin, spor ajansı Gestifute’u ise 6 bin sterlin dolandırdığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan ilk sorgusunda Silva soruları yanıtlamayı reddetti.