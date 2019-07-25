Rol arkadaşı Furkan Palalı ile beraber denmişti! İşte Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi
BEnim Tatlı Yalanım dizisinin başrol oyuncuları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadığı iddiaları yalan çıktı. Bakın Aslı Bekiroğlu kiminle berabermiş.
Yaz sezonunda reytingleri sallayan Benim Tatlı Yalanım dizisinin başrol oyuncuları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı birbirlerine çok yakıştırılmış hatta haklarında aşk yaşadıklarına dair iddialar dolanmaya başlamıştı. Aslı Bekiroğlu, sevgilisi ile kameralar karşısına geçerek bu iddialara son noktayı koydu.
Aslı Bekiroğlu önceki akşam Asmalımescit'te bir mekan çıkışı sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafta benzerliklerinden dolayı kuzen sanılan ikili konuya açıklık getirdi. Çift, muhabirlerle sohbet ederken kuzen oldukları yönündeki iddialarla da alay etti.
İlişkinizde hayırlısı olsun diyelim diyen muhabire teşekkür eden Bekiroğlu ve sevgilisi nasıl gidiyor sorusuna ise çok iyi, çok güzel diyerek cevap verdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, ilişkilerinin daha yeni sadece iki ay olduğunu dile getirdi.
Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi ise daha okulunun devam ettiğini hem öğrenci hem de DJ olduğunu söyledi. Profesyonel olarak DJ'lik yapma istediğini de dile getirdi.