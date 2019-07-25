Rol arkadaşı Furkan Palalı ile beraber denmişti! İşte Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisi

İlişkinizde hayırlısı olsun diyelim diyen muhabire teşekkür eden Bekiroğlu ve sevgilisi nasıl gidiyor sorusuna ise çok iyi, çok güzel diyerek cevap verdi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çift, ilişkilerinin daha yeni sadece iki ay olduğunu dile getirdi.