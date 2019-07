Rocky bombasını patlattı Sylvester Stallone 'şoke edici bir gerçek' diyerek itiraf etti

Çok sinirlendim: Variety dergisine uzun bir röportaj veren 73 yaşındaki aktör Sylvester Stallone, filmin önceki serileri için telif hakkına sahip olmadığını da belirterek, "Her kelime, her harf, her yazım ve imla hatası benimdi. Şoke edici bir gerçek ama bana 'Paranı aldın ya, neden şikayet ediyorsun?' denildi. Çok sinirlendim" dedi.