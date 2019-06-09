Robert De Niro'nun boşanma krizi sürüyor! Servetinin yarısını istiyor!

Robert De Niro'nun boşanma krizi sürüyor! Servetinin yarısını istiyor!

Robert De Niro’nun eşi Grace Hightower’ın boşanmak için dünyaca ünlü oyuncudan servetinin yarısını istediği ortaya çıktı.

Robert De Niro'nun boşanma krizi sürüyor! Servetinin yarısını istiyor! - Sayfa 1

Oscar ödüllü oyuncu Robert de Niro ile Grace Hightower arasındaki boşanma krizi devam ediyor. Grace Hightower’ın, 75 yaşındaki usta oyuncudan boşanmak için servetinin yarısını istediği söylentiler arasında.

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Robert De Niro'nun boşanma krizi sürüyor! Servetinin yarısını istiyor! - Sayfa 2

2004 yılında ikinci kez evlenirken yapılan evlilik sözleşmesine göre ise; Hightower’a boşanma halinde 6 milyon dolarlık bir daire, 500 bin dolar nakit ve 1 milyon dolar nafaka verilmesini öngörüyor.

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Robert De Niro'nun boşanma krizi sürüyor! Servetinin yarısını istiyor! - Sayfa 3

Ancak Manhattan’da görülen davada Hightower evlilik dönemindeki zenginleşme göz önünde bulundurulduğunda 500 milyon dolarlık (2.9 milyar TL) servetin yarısını talep ediyor.

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Robert De Niro'nun boşanma krizi sürüyor! Servetinin yarısını istiyor! - Sayfa 4

De Niro boşanma iddiaları ilk ortaya çıktığında “Grace ve benim iki güzel çocuğumuz var. İlişkimizde zor ama yapıcı bir süreç olan geçiş dönemine giriyoruz. 

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