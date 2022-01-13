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Rize'deki yamaç kenarındaki okul ürkütüyor! Buraya çocuk göndermek yürek ister

Anadolu Ajansı
Rize'deki yamaç kenarındaki okul ürkütüyor! Buraya çocuk göndermek yürek ister

Rize'nin Ardeşen ilçesi Köprüköy köyündeki ilkokul ve ortaokul binası yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik yamaca, kaya düşme riskine karşı çelik ağ örülüyor.

Rize'deki yamaç kenarındaki okul ürkütüyor! Buraya çocuk göndermek yürek ister

RİZE  İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 yıl önce Köprüköy İlkokul ve Ortaokulu bahçesine yamaçlardan kaya düşmesinin öğrenciler, okul personeli ve veliler için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle eğitime ara verildi.

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Rize'deki yamaç kenarındaki okul ürkütüyor! Buraya çocuk göndermek yürek ister

Kovid-19 salgını sürecinde yüz yüze eğitim gerçekleştirilen okulun öğrenci ve personeli, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ardeşen İMKB İlkokul ve Ortaokulu binasının 2. katına taşındı.

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Rize'deki yamaç kenarındaki okul ürkütüyor! Buraya çocuk göndermek yürek ister

İl Özel İdaresi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince hazırlanan teknik raporlar ve Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının görüşüyle okulun etrafının çelik ağlarla örülmesine karar verildi.

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Rize'deki yamaç kenarındaki okul ürkütüyor! Buraya çocuk göndermek yürek ister

Yapılan ihalenin ardından 3 bin 500 metrekarelik yamaçta çalışmalara başladı. Alanın büyük bölümü çelik tel örgülerle kaplanırken çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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