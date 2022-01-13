Rize'deki yamaç kenarındaki okul ürkütüyor! Buraya çocuk göndermek yürek ister
Rize'nin Ardeşen ilçesi Köprüköy köyündeki ilkokul ve ortaokul binası yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik yamaca, kaya düşme riskine karşı çelik ağ örülüyor.
RİZE İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 yıl önce Köprüköy İlkokul ve Ortaokulu bahçesine yamaçlardan kaya düşmesinin öğrenciler, okul personeli ve veliler için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle eğitime ara verildi.
Kovid-19 salgını sürecinde yüz yüze eğitim gerçekleştirilen okulun öğrenci ve personeli, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Ardeşen İMKB İlkokul ve Ortaokulu binasının 2. katına taşındı.
İl Özel İdaresi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince hazırlanan teknik raporlar ve Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının görüşüyle okulun etrafının çelik ağlarla örülmesine karar verildi.
Yapılan ihalenin ardından 3 bin 500 metrekarelik yamaçta çalışmalara başladı. Alanın büyük bölümü çelik tel örgülerle kaplanırken çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.