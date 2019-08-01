Rize'de vampir kelebek paniği İnsanın üzerine yapışıyorlar ısırıyorlar

Günde bir kaç kez ölü kelebekleri süpürüyorlar: Havanın kararıp evin ışıklarının yanmasıyla evleri istila eden kelebekler hanımları da canından bezdirdi. Hemen her evde kendisine yer bulan kelebekler evde yaşayanlar tarafından ölü vaziyette yerlerden günde birkaç kez süpürülmek zorunda kalıyor. Rize merkeze bağlı Balıkçılar köyünde evin ışıklarının yanmasıyla odanın camını saran kelebekler ev sahibi tarafından görüntülendi.