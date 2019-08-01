Rize'de vampir kelebek paniği İnsanın üzerine yapışıyorlar ısırıyorlar
RİZE'de ‘Vampir kelebek’ olarak adlandırılan Ricania Simulans cinsi kelebekler, yeşil bitkilerin ardından evleri de istila ederken vatandaşlar çaresizlik içinde ne yapacağını bilemiyor.
Rize’de bitkilerin özünü emerek zarar verdiği için vampir kelebek olarak adlandırılan Ricania Simulans yeşil bitkilerin ardından evleri de istila ediyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle sahil kesimlerde geçtiğimiz yıllarda türeyen Ricania Simulans bu kez rakımı yükseltti ve yüksek bölgelerde de etkili olmaya başladı.
Evlere dadandılar: Ayırt etmeden yeşil bitkilerin tümüne konarak özünü emen ve bitkiyi kuruma noktasına getiren 'Ricania Simulans' isimli kelebek türüne Rize halkı bitkinin özünü emdiği için 'Vampir Kelebek' ismini vermişti.
Bu kelebekler artık bitkilerin ardından insanların yaşam olanı olan evlere dahi girmeye başladı.
Günde bir kaç kez ölü kelebekleri süpürüyorlar: Havanın kararıp evin ışıklarının yanmasıyla evleri istila eden kelebekler hanımları da canından bezdirdi. Hemen her evde kendisine yer bulan kelebekler evde yaşayanlar tarafından ölü vaziyette yerlerden günde birkaç kez süpürülmek zorunda kalıyor. Rize merkeze bağlı Balıkçılar köyünde evin ışıklarının yanmasıyla odanın camını saran kelebekler ev sahibi tarafından görüntülendi.
Bahçeye çıkamıyoruz: Vampir kelebekler yüzünden evde cam açamadıklarını dile getiren ev sahibi Gülseren Akgül “Rize’nin başının belası olan vampir kelebekler, bunlar yüzünden ne huzurumuz kaldı ne rahatımız kaldı, her yerdeler. Bahçeye çıkamıyoruz, sebze alamıyoruz, çaylıklara gidemiyoruz.