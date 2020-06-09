Rize'de şaşırtan çay hasadı! Senegal uyruklular Gürcülerin yerine geçti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde süren yaş çay hasadında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin civarında yabancı işçi gelemedi. Bölgede aileler kendi imkânları ile yaş çay hasadını yaparken, her meslek grubundan kişiler de kendi bahçelerinde hasada destek veriyor.