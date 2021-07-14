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Rize'de sağanak yağışlar hasara yol açtı

Rize'de sağanak yağışlar hasara yol açtı

Rize'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çayeli, Hemşin ve Ardeşen ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı, yer yer heyelanlar meydana geldi.

Rize'de sağanak yağışlar hasara yol açtı

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.

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Rize'de sağanak yağışlar hasara yol açtı

Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sebebiyle Çayeli ilçesi Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı. Bu nedenle Madenli merkezine sel sularının dolmaya başlaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince bu beldenin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlatıldı.

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Rize'de sağanak yağışlar hasara yol açtı

Yağışın etkilediği Güneysu ilçesi İslahiye köyü ile Hemşin ilçesi Levent köyünde bazı yollar yer yer yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Rize'de sağanak yağışlar hasara yol açtı

Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde de şiddetli yağış sonrası tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ekipler, halen yağışın etkisini sürdürdüğü bölgede gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam ediliyor.

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