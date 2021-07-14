Rize'de sağanak yağışlar hasara yol açtı

Kentte öğleden sonra başlayan yoğun sağanak sebebiyle Çayeli ilçesi Madenli beldesi Merkez Mahallesi'nde menfezler tıkandı. Bu nedenle Madenli merkezine sel sularının dolmaya başlaması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince bu beldenin yanı sıra yağışın etkili olduğu aynı ilçedeki Büyükköy beldesinde de çalışma başlatıldı.