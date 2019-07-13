Rize'de miras kalan evde anlaşmayınca motorlu testereyle ikiye böldürdüler
Demirören Haber Ajansı
RİZE'de babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş fıkralara konu olacak ilginç bir çözüm buldu. Ahşap evi motorlu testere ile ortadan ikiye bölerek paylaşan kardeşlerden biri, kendine düşen bölümü yıkıp yerine aynı boyutlarda yeni ev yaptı. Ardından diğer kardeş de kendi payına düşen evi yıkıp yerine 3 katlı bina yapınca ortaya sıra dışı bir yapı çıktı.
İkizdere ilçesi Çiçekli köyü Anzer Yaylası’nda vefat eden Sabri Kangel’e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel’e miras kaldı.
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İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca, devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi.
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Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi. Ahşap ev 4 yıl önce, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı.
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Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti.
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