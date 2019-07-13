Rize'de miras kalan evde anlaşmayınca motorlu testereyle ikiye böldürdüler

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rize'de miras kalan evde anlaşmayınca motorlu testereyle ikiye böldürdüler

RİZE'de babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş fıkralara konu olacak ilginç bir çözüm buldu. Ahşap evi motorlu testere ile ortadan ikiye bölerek paylaşan kardeşlerden biri, kendine düşen bölümü yıkıp yerine aynı boyutlarda yeni ev yaptı. Ardından diğer kardeş de kendi payına düşen evi yıkıp yerine 3 katlı bina yapınca ortaya sıra dışı bir yapı çıktı.

Rize'de miras kalan evde anlaşmayınca motorlu testereyle ikiye böldürdüler - Sayfa 1

İkizdere ilçesi Çiçekli köyü Anzer Yaylası’nda vefat eden Sabri Kangel’e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel’e miras kaldı.

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Rize'de miras kalan evde anlaşmayınca motorlu testereyle ikiye böldürdüler - Sayfa 2

İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca, devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi.

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Rize'de miras kalan evde anlaşmayınca motorlu testereyle ikiye böldürdüler - Sayfa 3

Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi. Ahşap ev 4 yıl önce, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı.

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Rize'de miras kalan evde anlaşmayınca motorlu testereyle ikiye böldürdüler - Sayfa 4

Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti.

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