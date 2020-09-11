Rize'de köylülerin korkulu rüyası oldu! Evlere de dadandılar
RİZE'de köylüler vampir kelebekleri ve patates böceklerinin ardından şimdi de Amerikan beyaz kelebeğine dönüşen tırtıllarla mücadele ediyor.
Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de vatandaşların korkulu rüyası haline gelen tırtıllar, evlerin duvarlarından yüksek katlara kadar tırmanarak evlerin içlerine kadar giriyor.
Tırtılların meyve ağaçlarının yaprakları ile beslendiğini ve bu nedenle ağaçları kuruttuğunu dile getiren Köy Muhtarı Hasan Yangın, tırtılların şimdi de evlere dadandığını söyledi.
Yayılmaya başladı: Muhtar Yangın "Bu tırtıllar köyümüzü istila etti. Özellikle dut, elma, armut gibi meyvelerin yapraklarını yiyerek başladı. Daha sonra da ıhlamur ve bütün ağaçlara yayılmaya başladı. Onların yapraklarıyla beslenerek şuan da evimizi istila ettiler." dedi.
Evin içine bile giriyor: Her yerin tırtıllarla dolu olduğunu belirten Yangın "Bizi de rahatsız ediyor, hatta evimizin içine giriyor. Bunlar tüylü bir böcek olduğu için de vücudumuza değdiği zaman alerji ve kaşıntı yapıyor" diye konuştu.