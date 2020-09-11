Rize'de köylülerin korkulu rüyası oldu! Evlere de dadandılar

Evin içine bile giriyor: Her yerin tırtıllarla dolu olduğunu belirten Yangın "Bizi de rahatsız ediyor, hatta evimizin içine giriyor. Bunlar tüylü bir böcek olduğu için de vücudumuza değdiği zaman alerji ve kaşıntı yapıyor" diye konuştu.