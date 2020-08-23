Rize'de heyelan; 2 binadaki 30 kişi tahliye edildi

Rize'nin merkez Dağsu Mahallesi'nde, etkili olan sağanak sonrası iki apartmandaki 30 kişi heyelan nedeniyle tahliye edildi. Tahliye edilen kişiler yakınlarının yanına yerleştirilirken, Balsu Mahallesi'nde ise sel sularının yıktığı duvarın altında kalan 1 kişi, yaralı olarak komşularınca kurtarıldı. Salarha ve Muradiye beldelerine giden yolda yaşanan heyelanda da bir araç toprak altında kaldı, sürücü yara almadan kurtuldu.