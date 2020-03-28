Rize'de eki eşini sokak ortasında öldüren kocanın medya paylaşımı dikkat çekti
RİZE'de, boşandığı Hatice Kurt'u (46), caddede yürüdüğü sırada, sosyal medya hesabı açtığı gerekçesiyle başından tabancayla vurarak öldüren Ali Rıza Havuz'un (61) 3 farklı sosyal medya hesabından birinde, 'Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Rize'de eski eşini cadde ortasında öldüren koca herkesi şoke etti. Olay, dün saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede ablasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı Ali Rıza Havuz, tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak, ağır yaralandı.
Olay anında caddeden geçen polis ekibi, Ali Rıza Havuz'u yakalayarak, gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polisteki ifadesinde, Hatice Kurt'u sosyal medya hesabı açtığı ve fotoğraflarını paylaştığı için vurduğunu söyleyen Ali Rıza Havuz'un 3 farklı sosyal medya hesabı olduğu belirlendi.
Havuz'un sosyal medya hesaplarından birinde, 23 Mart günü, 'Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin' paylaşımı yaptığı görüldü.