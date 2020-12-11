Rize'de büyük acı! Aynı aileden 5 kişi bir ay içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Genç ailesi Kovid-19'a bağlı olarak beşinci acıyı ise bugün yaşadı. Oğlunun ölüm haberi kendisinden saklanan Ali Genç, oğlu ve yeğenleri ile aynı hastalığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ali Genç, oğlu ile yan yana toprağa verildi. Genç ailesinin bazı üyelerinin Kovid-19 tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.