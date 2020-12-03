Rize'de 6 mahalleyi uğur böcekleri istila etti! Evlerin içine bile yuva yapıyorlar
RİZE'de 6 mahalleyi uğur böcekleri sardı. Evlerin açık camlarından odalara dolan yüzlerce böcek, perdelerin üstüne yuva yapmaya başladı. Ortaya çıkan görüntülere köylüler de inanamıyor.
Bu kez ürküten istila olaylarının adresi Rize Çamlıhemşin ilçesi... Sırt Mahallesi, Kavak Mahallesi, Yukarı Çamlıca Mahallesi, Dikkaya köyü, Behice köyü ve Topluca köyüne uğur böcekleri dadandı. Köylüler, uğur böceklerinin zararı olup olmadığını merak ederken Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, açıklama yaptı.
Sayıları artıyor: Uğur böceklerini ilk gördüklerinde durumdan rahatsız olmayan mahalle sakinleri, zaman geçtikte artan uğur böceği sayısı karşısında şaşkınlığa uğradı.
Kovanlara zarar veriyor: Evlerin açık camlarından odalara dolan yüzlerce uğur böceğinin, bölgede bulunan arı kovanlarına da zarar verdiğini ifade eden bölge halkı, mahallelerde araştırma yapılmasını istiyor.
Perdelerin üstünü sardılar: Bu kadar çok uğur böceğini daha önce hiç görmediğini belirten Abdullah Özcan (75), "Her tarafta böcek var. Perdelerin üstü, evin içinde bile uğur böcekleri var. Bir zararı var mı yok mu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.