Rize'de 6 mahalleyi uğur böcekleri istila etti! Evlerin içine bile yuva yapıyorlar

Perdelerin üstünü sardılar: Bu kadar çok uğur böceğini daha önce hiç görmediğini belirten Abdullah Özcan (75), "Her tarafta böcek var. Perdelerin üstü, evin içinde bile uğur böcekleri var. Bir zararı var mı yok mu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.