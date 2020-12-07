Rize'de 25 ev ayıların saldırısına uğradı! Her yerde pençe izleri
RİZE'de 25 yayla evine ayılar saldırdı. Evde yiyecek arayan ayılar özellikle mutfak ve buzdolaplarını birbirine kattı. Ev sahiplerinin o sırada evde olmaması faciayı önledi.
Çamlıhemşin ilçesi ayı kabusunu yaşadı. Yüksek kesimlerinde yiyecek bulamayan ayılar, Çiçekli Yaylası ve Kale köyüne indi. Ayılar girdikleri evde geriye, kırıp döktükleri odaları ve pençe izlerini bıraktı.
Yayladaki 25 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapılara ve pencerelere zarar verirken, birçok eşyayı ise dağıtarak parçaladı.
Kale köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, “Kar yağdıktan sonra yaylayı terk ettik. Hafta sonu ne var ne yok bakmak için yaylaya çıktık. Çiçekli Yayla ve Kale köyünde 25 haneye ayı girmiş ve evleri talan etmiş” diye konuştu.
"Kırık olduğunu gördük, şoka uğradık"
Yaylada evleri bulunan Cevahir Tonyalı, “Hafta sonu akrabalarımızla birlikte yaylaya çıktık. Yaylaya çıkınca birçok evin kapısının kırık olduğunu gördük, şoka uğradık. Kapı girişlerine çakılan teneke korumalar bile sökülmüştü” dedi.