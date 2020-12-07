Rize'de 25 ev ayıların saldırısına uğradı! Her yerde pençe izleri

Kale köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, “Kar yağdıktan sonra yaylayı terk ettik. Hafta sonu ne var ne yok bakmak için yaylaya çıktık. Çiçekli Yayla ve Kale köyünde 25 haneye ayı girmiş ve evleri talan etmiş” diye konuştu.