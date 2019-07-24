Rihanna'ya ikizi kadar benzeyen kız sosyal medyayı salladı! Rihanna görünce şok geçirdi
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 'Neredeyse telefonu düşürecektim' diyerek paylaştı. Küçük kızın Rihanna'ya benzerliği sosyal medyada herkesi şok etti.
Suudi sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendisine tıpatıp benzeyen bir küçük kızın fotoğrafını Instagram sayfasında "Neredeyse telefonumu düşürecektim" notuyla paylaştı. Rihanna'ya ikizi kadar benzeyen küçük kız sosyal medyada görenleri şaşırttı.
31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının paylaştığı ve ikizi kadar benzeyen bu fotoğraf bir anda sosyal medyada olay oldu.
Rihanna'yı takip eden Priyanka Chopra, Miranda Kerr, Lena Waithe gibi ünlüler şaşkınlıklarını yazdıkları mesajlarla dile getirdi. Hatta Snoop Dog, "Ne zaman bir bebek sahibi oldun?" diye esprili bir yorum yaptı.
Rihanna'ya ikizi kadar benzeyen küçük kız bir zamanların top modeli Tyra Banks'ın da ilgisini çekti ve o da küçük kızın peşine düştü. Aynı fotoğrafı paylaşarak, geleceğin modeli olması için elinden geleni yapacağını söyledi.