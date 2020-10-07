Rihanna'ya 'hadis' tepkisi! Müslümanlara teşekkür edip onlardan özür diledi

''İnanılmaz bir şekilde üzgünüm'': Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm! Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve o yüzden projemizde bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı.