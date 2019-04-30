Rihanna'nın doğum gününe katıldığı elbise fena

Rihanna'nın doğum gününe katıldığı elbise fena

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve tasarımcı Rihanna, kardeşinin doğum günü partisine katılmak üzere Barbados'ta... Rihanna doğum gününe gece yarısı geldi ve bir anda doğum gününün havasını değiştird

Rihanna'nın doğum gününe katıldığı elbise fena - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı ve tasarımcı Rihanna, erkek kardeşi Rorrey'nin doğum gününü kutlamak üzere anavatanı olan Barbados'a gitti.

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Rihanna'nın doğum gününe katıldığı elbise fena - Sayfa 2

Güzel şarkıcı, kardeşinin akşam saat 21.00'de başlayan doğum günü partisine sabaha karşı 02.00'de varabildi.

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Rihanna'nın doğum gününe katıldığı elbise fena - Sayfa 3

Partinin en hareketli saatinde mekana giriş yapan 31 yaşındaki Riri, her zamanki gibi iddialı ve göz alıcıydı

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Rihanna'nın doğum gününe katıldığı elbise fena - Sayfa 4

Kardeşi Rorrey ile uzun uzun kucaklaşan pop yıldızı, son olarak Donald Glover ile birlikte rol aldığı Guava Island filmiyle gündeme geldi.

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