Rihanna'nın doğum gününe katıldığı elbise fena
Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve tasarımcı Rihanna, kardeşinin doğum günü partisine katılmak üzere Barbados'ta... Rihanna doğum gününe gece yarısı geldi ve bir anda doğum gününün havasını değiştird
Ünlü şarkıcı ve tasarımcı Rihanna, erkek kardeşi Rorrey'nin doğum gününü kutlamak üzere anavatanı olan Barbados'a gitti.
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Güzel şarkıcı, kardeşinin akşam saat 21.00'de başlayan doğum günü partisine sabaha karşı 02.00'de varabildi.
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Partinin en hareketli saatinde mekana giriş yapan 31 yaşındaki Riri, her zamanki gibi iddialı ve göz alıcıydı
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Kardeşi Rorrey ile uzun uzun kucaklaşan pop yıldızı, son olarak Donald Glover ile birlikte rol aldığı Guava Island filmiyle gündeme geldi.
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