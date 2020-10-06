Rihanna iç çamaşırı moda defilesinde içinde İslami hadis geçen şarkı çaldırdı tepki yağdı
Kendi iç çamaşırı markasını çıkaran dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya müslümanlardan tepki yağıyor. Rihanna, moda defilesinde İslami bir hadis kullandı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, müziğin yanı sıra kendisini ticarete de verdi ve bir süre önce kendi iç çamaşırı markasını oluşturdu. Marka adı olarak ise Savage x Fenty'i tercih etti. Geçtiğimiz Cuma günü Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının ise moda defilesini yaptı.
Savage x Fenty’nin defilesinde İslami bir hadis kullanan Rihanna eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Farklı bedenlerde, farklı ülkelerden modellere yer verdiği için övülen Rihanna, defilesinin bir bölümünde çalınan remixte Müslümanlar için kutsal hadislere yer verilen bir şarkıyı kullandığı için eleştirildi.
Londralı müzisyen CouCou Chloe tarafından yazılan Doom adlı şarkı, house müzik ritmleri içinde mikslenmiş hadisler içeriyor. Bu hareketinden dolayı Rihanna, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Bir Twitter kullanıcısı ''Rihanna, içinde bir hadise yer veren şarkıyı iç çamaşırı defilesinde kullandığı için berbat durumda. İslam’ı bir estetik olarak kullanan sanatçıların nesi var? Biraz saygı gösterin'' yorumunda bulundu.