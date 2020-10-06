Rihanna iç çamaşırı moda defilesinde içinde İslami hadis geçen şarkı çaldırdı tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, müziğin yanı sıra kendisini ticarete de verdi ve bir süre önce kendi iç çamaşırı markasını oluşturdu. Marka adı olarak ise Savage x Fenty'i tercih etti. Geçtiğimiz Cuma günü Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının ise moda defilesini yaptı.