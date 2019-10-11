Rihanna Donal Trump'ı topa tuttu! 'Şu an ABD'deki en akıl hastası kişi'

Amerika'da ateşli silahlarla düzenlenen katliamlarda can kayılarının artmasına rağmen Trump'ın makineli tüfeklere yönelik silah kontrolü için adım atmamasına tepki gösteren Rihanna, "İnsanlar yasal şekilde satın alınabilen savaşlarda kullanılan silahlarla öldürülüyor. Bu normal bir şey değil. Asla ve asla normal olmamalı" dedi.