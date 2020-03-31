Rihanna 10 yıllık gelecek planlarından bahsetti çocuk detayı duyanları şaşırttı
Bir dergi için röportaj veren Rihanna, 10 yıl içinde evlense de evlenmese de çocuk sahibi olmak istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.
32 yaşındaki Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, İngiliz Vogue dergisi için gelecek planlarından bahsetti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyerek, “Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!” dedi.
Suudi milyarder Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında sonlandıran Rihanna, bir ilişkisinin olmamasının onu anne olma planından uzaklaştırmayacağını belirtti.
Ebeveyn olmanın en temel unsurunun sevgi olduğunu söyleyen Rihanna, “Toplumun benim yanlış yolda olduğumu düşündüğünü hissediyorum. Çocuğunuzun hayatında bir baba yoksa sizi bir anne olarak hafifserler” diye konuştu.
En mutlu eden ve en sağlıklı ilişkinin ebeveyn ile çocuk arasında olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Bir çocuğu gerçekten büyütebilecek tek şey sevgidir” dedi.