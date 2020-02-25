Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmak istediler Şili müzik festivalinde dehşet anları
ŞİLİ'nin Vina Del Mar kentinde düzenlenen müzik festivalinde ünlü şarkıcı Ricky Martin, dehşet anları yaşadı. Martin'in kaldığı oteli yakmak isteyen göstericiler, 8 araç yakıp 23 kişiyi yaraladı.
Şili'de bir süredir devam eden protestolar müzik festivaline de sıçradı. Hatta kısa bir süre durulan protestoları yapılacak olan müzik festivali daha da alevlendirdi. Vina Del Mar şehrindeki festivalin yapıldığı Vergara Meydan'ın yalnızca 3 blok uzağında toplanan protestocular dehşet anlarının yaşanmasına neden oldu.
Kalabalık protestocu grup, festival alanına yürüdü ve güvenlik alanında polislerle çatıştı. Aralarında Ricky Martin'in de bulunduğu sanatçıların kaldığı oteli de hedef alan grup, otelin önündeki araçları ateşe verdi.
Polisle protestocular arasında yaşanan çatışmada 8 araç yakılırken, 23 kişi de yaralandı.
Ülkede eğitim, sağlık, halk güvenliği gibi ihtiyaçların giderilmeden festival düzenlenmesi halkı ayaklandırdı. İhtiyaçlar giderilmeden festival düzenlenmesine tepki gösteren protestocular, "Hükümet bu festivale, 'ülkede durum normal' demek için izin verdi. Ancak öyle değil" dedi.