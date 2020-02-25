Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmak istediler Şili müzik festivalinde dehşet anları

Şili'de bir süredir devam eden protestolar müzik festivaline de sıçradı. Hatta kısa bir süre durulan protestoları yapılacak olan müzik festivali daha da alevlendirdi. Vina Del Mar şehrindeki festivalin yapıldığı Vergara Meydan'ın yalnızca 3 blok uzağında toplanan protestocular dehşet anlarının yaşanmasına neden oldu.