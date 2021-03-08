Rezaletler ortaya çıktı! 15 yaşındaki öğrencisiyle kocanın gözü önünde ilişkiye girip...

Tutuklanan Kimberly Wellman-Rich ve kocası için ayrı ayrı kefalet ücretleri belirlendi. Yerel medya, uyuşturucu ve alkol verilen yabancı öğrencinin skandalın açığa çıkmasıyla evden alındığını duyurdu. Haberlerdeki en dikkat çekici detaylardan biri, rezaletin isimsiz bir ihbarla polise bildirilmesi.