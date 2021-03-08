Rezaletler ortaya çıktı! 15 yaşındaki öğrencisiyle kocanın gözü önünde ilişkiye girip...
Öğretmen ve öğrenci skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Öğrencilerine çıplak fotoğraflar gönderip cinsel ilişkiye giren öğretmenler şok etkisi yarattı.
Koronavirüs salgınında dünyanın birçok ülkesinde okullar kapalı olmasına rağmen yeni skandallar çığ gibi büyüdü, özellikle ABD, İngiltere ve Avustralya'da arka arkaya rezaletler patladı.
Louisiana, Youngsville'de öğretmenlik yapan 34 yaşındaki Kimberly Wellman-Rich, ABD'ye öğrenci değişim programıyla gelen ve evinde kalan 15 yaşındaki bir çocukla kocasının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi.
Tutuklanan Kimberly Wellman-Rich ve kocası için ayrı ayrı kefalet ücretleri belirlendi. Yerel medya, uyuşturucu ve alkol verilen yabancı öğrencinin skandalın açığa çıkmasıyla evden alındığını duyurdu. Haberlerdeki en dikkat çekici detaylardan biri, rezaletin isimsiz bir ihbarla polise bildirilmesi.
Florida'daki bir ortaokulda futbol takımını çalıştıran öğretmen Hayley Morgan Hallmark'ın bir kız öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Halihazırda 17 yaşında olan kurban, öğretmenin kendisine Ağustos 2017'den itibaren mesajlar atmaya başladığını söyledi.