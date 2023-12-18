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Rezalet! 3 kadın metrobüste uyuşturucu hazırladı! Polis evlerine operasyon düzenledi

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Rezalet! 3 kadın metrobüste uyuşturucu hazırladı! Polis evlerine operasyon düzenledi

İSTANBUL'da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü.

Rezalet! 3 kadın metrobüste uyuşturucu hazırladı! Polis evlerine operasyon düzenledi

İstanbul’da metrobüse binen 3 kadın, seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. 

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Rezalet! 3 kadın metrobüste uyuşturucu hazırladı! Polis evlerine operasyon düzenledi

Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

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Rezalet! 3 kadın metrobüste uyuşturucu hazırladı! Polis evlerine operasyon düzenledi

Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi. Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt’taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 

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Rezalet! 3 kadın metrobüste uyuşturucu hazırladı! Polis evlerine operasyon düzenledi

Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı.

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