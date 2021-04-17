Zarrab boşanma davasını görünce ne yaptı?

Ebru Gündeş’in boşanma davası açtığını Reza Zarrab da dün herkesle birlikte medyadan öğrendi. Zarrab ve avukatları sabahın erken saatlerinden itibaren uzun telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmeler sonunda, Reza Zarrab’ın avukatı Buğra Akyol, Bodrum Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe yazdı.