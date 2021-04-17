Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e şok suçlamalar! Ebru hile yaptı yetki gaspı
Ebru Gündeş'in ABD'de itirafçı olan Reza Zarrab'tan boşanmak için açtığı davada flaş gelişme. Davayı öğrenen Reza Zarrab, mahkemeye itiraz dilekçesi gönderip Gündeş'i "hile yapmakla" suçladı...
Ebru Gündeş “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’tan boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gündeş'in boşanma kararını dün herkes gibi medyadan öğrenen Reza Zarrab'tan karşı atak geldi. Zarrab, avukatı aracılılığıyla mahkemeye gönderdiği yazıda Ebru Gündeş'e şok suçlamalarda bulundu. Zarrab Bodrum Aile Mahkemesi'ne gönderdiği itiraz dilekçesinde neler söyledi?
Bodrum Aile Mahkemesi’nde Zarrab'tan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, ABD'de FBI korumasında yaşayan eşi Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürdü. Mahkemeden ‘gizlilik’ talep ederek açtığı boşanma davasınının dilekçesinde Ebru Gündeş, “Reza Zarrab'ın hayatında başka kadınlar var” dedi. Dün gündeme bomba gibi düşen haberin ardınan Reza Zarrab cephesinde de ilginç gelişmeler yaşandı.
Zarrab boşanma davasını görünce ne yaptı?
Ebru Gündeş’in boşanma davası açtığını Reza Zarrab da dün herkesle birlikte medyadan öğrendi. Zarrab ve avukatları sabahın erken saatlerinden itibaren uzun telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmeler sonunda, Reza Zarrab’ın avukatı Buğra Akyol, Bodrum Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe yazdı.
Dilekçede, boşanma davasını yürüten Bodrum Aile Mahkemesi’nin yetkisiz, tebligat adresinin ise geçersiz olduğu öne sürüldü. Reza Zarrab’ın Türkiye’ye dönmemesinin zorunluluktan kaynaklandığı vurgulanarak, hakkında devam eden yasal süreçten ötürü ABD’yi terk edemediği öne sürüldü.